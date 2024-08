Sua esposa Maria Lurdes Ribeiro Pereira de Freitas e Costa, seus filhos: Maria Susana Costa Cadilha, Maria Helena Costa, António Manuel Costa e João Miguel Costa, seu genro António, nora Mariana, netos: Inês, Leonor, Luísa, António e João Francisco e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô e parente, residente que foi à cidade do Funchal e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para cremação, no referido cemitério.

A família agradece às pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, Domingo, dia 01, pelas 16:00 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro.

O Eng.° António Gonçalves da Costa teve uma longa carreira dedicada ao sector público e privado.

Iniciou a sua carreira em 1960 na Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal.

Em 1966 é nomeado Chefe do Plano de Fomento do Porto Santo com a Direção das Obras Públicas.

Em 1969 é nomeado Chefe de Serviço das Estradas Nacionais do Distrito Autónomo do Funchal.

Em 1980 é nomeado Diretor de Serviço do Gabinete de Estudos e Planeamento da Secretaria Regional do Equipamento Social.

Em 1985 é nomeado Diretor Regional do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC).

Em Conselho de Governo do dia 11 de Janeiro de 2001, foi deliberado louvar publicamente o Eng.° António Gonçalves da Costa por motivo de aposentação, pela elevada qualidade dos serviços prestados, dedicação, zelo e competência, enquanto Diretor do LREC, como também durante toda a sua carreira no sector público da RAM.

Em 1 de Julho de 2007, Dia da Região, é agraciado com o cordão de Insígnia Autonómica de Bons Serviços prestados à Região Autónoma da Madeira.

Funchal, 26 de agosto de 2024.