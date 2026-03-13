MADEIRA Meteorologia
13-03-2026
António da Cruz Pestana Santos
Faleceu com 86 anos
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Com carinho e saudade de seus filhos, filhas, noras, genros, netos, bisnetos, irmãos, irmãs, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi residente à Vereda da Rocha n.º 23, Paróquia de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta Sexta-feira, 13/03/2026, saindo do Aeroporto da Madeira, pelas 13:30 horas, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas, seguindo em cortejo fúnebre para o cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio e solidariedade neste momento de dor.

Estreito de Câmara de Lobos, 13 de março de 2026

