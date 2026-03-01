Sua esposa Maria Olides de Mendonça Baptista Rosa, seus filhos, Élvio, Ricardo, Gina e Gilberto, noras, netos, seus irmãos, cunhadas, cunhado, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente residente que foi na Travessa da Saudade, Santa Luzia e concelho do Funchal e que o seu funeral realiza-se amanhã segunda-feira dia 2 de Março, saindo da Capela do Hospital do Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a Capela do Cemitério Municipal de Santana onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo cortejo fúnebre para inumação no mesmo.

Papá,

Partiste para longe de nós, ficou a tua história, o teu exemplo e a tua dedicação a nós.

A família agradece a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral do seu familiar ou de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Mais se informa que na próxima sexta-feira, dia 6 de Março, será celebrada missa de 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Santana.

A Banda Municipal de Santana participa o falecimento do Sr. António Baptista Rosa, socio, colaborador e antigo membro do Órgão Social desta colectividade

Santana, 1 de março de 2026.