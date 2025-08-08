Sua filha Maria Helena Teles Araújo Fernandes, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada da Banda D’Além, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 08/08/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:15 horas para a igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quarta-feira, 13/08/2025, pelas 08:00 horas, na igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A Câmara Municipal da Ribeira Brava participa o falecimento da senhora Ana Cristina Silva Pestana de Araújo Fernandes, Técnica Superior de Biblioteca na EB1/PE/Creche da Ribeira Brava. Pessoa comunicativa, alegre e afável, participou ativamente em diversos projetos ligados às bibliotecas escolares, mostrando sempre muita entrega e profissionalismo. A sua partida simboliza uma grande perda para a comunidade educativa da Ribeira Brava. À família e amigos, apresentamos sentidas condolências.