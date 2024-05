Agostinho de Sousa Freitas

Sua esposa Maria Arlete Velosa Freitas, seus filhos, genros, nora e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, compadres, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, parente e amigo, natural de Santa Cruz e residente no Porto Santo, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 08/05/2024, sendo celebrada missa de corpo presente pelas 14:30 horas na Capela do Cemitério de Santa Catarina, em Porto Santo, prosseguindo o seu funeral para o referido cemitério.

A família, muito reconhecidamente agradece a toda a equipa do serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do Centro de Saúde do Porto Santo, aos médicos e profissionais de saúde que o acompanharam nos últimos meses, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada com que trataram o seu saudoso familiar.

Na próxima sexta-feira (10/05/2024), pelas 18:00 horas, haverá missa do 7º dia, na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

Porto Santo, 8 de maio de 2024