Agostinho de Sousa

Seus filhos, genros, netos, bisnetas e demais família participam o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi à Travessa do Pastel, paróquia de Câmara de Lobos.

Mais participam que o funeral se realiza hoje, sábado, com missa de corpo presente pelas 12h30, na Igreja Paroquial de Câmara de Lobos, prosseguindo para inumação no Cemitério Municipal de Câmara de Lobos.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestarem o seu pesar e informa que a MISSA DO 7.º DIA, será celebrada no dia 12/06/2026 (SEXTA-FEIRA) pelas 18h00, na Igreja Paroquial de Câmara de Lobos.

A família mui reconhecidamente agradece à Dra. Ana Isabel, ao Dr. Tiago Freitas, a todos os Médicos, Serviço de Enfermagem, Assistentes Operacionais dos Cuidados Intensivos e 7.ª Andar Nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelo carinho e dedicação prestados ao nosso ente querido.

A todos, Um Bem Haja!

Câmara de Lobos, 6 de junho de 2026