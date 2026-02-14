Sua filha Maria Gorete Pereira dos Reis, genro Jorge Pereira Rodrigues, nora Maria Gorete Gonçalves Barros (viúva de João dos Reis), netos, bisnetos, sobrinhos, primos e restantes familiares lamentam informar a partida para o Pai da sua parente, residente na Estrada de São Brás, sítio do Tranqual, Campanário. O seu funeral realiza-se hoje, sábado, saindo da Agência Funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel) pelas 11h, para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 11h45 para a Igreja Paroquial de São Brás, onde será celebrada missa em ação de graças pela sua longa vida, após a qual seguirá para o cemitério da localidade. Informamos, ainda, que a missa de 7.º dia será na próxima quarta-feira, dia 18 de fevereiro, pelas 19h30, na referida igreja.

Agradecemos aos nossos familiares, vizinhos, amigos e conhecidos pelas manifestações de carinho e palavras de apoio proporcionadas ao longo dos anos. Foi, também, graças a vós que teve uma vida longa e feliz. Muito obrigado!

A palavra “obrigado” torna-se demasiado pequena para demonstrarmos a nossa gratidão aos profissionais de saúde Dra. Mónica Caldeira e José Delfino Ribeiro por tudo o que fizeram pela nossa familiar nos últimos anos. Estamos certos de que continuarão a encher de esperança o coração de todos os que por vós se cruzarem. Muito obrigado!

A gerência e funcionários da empresa VERSAOMAGNOLIA Lda. lamentam e participam o falecimento da Sra. Adriana Clara Pereira dos Reis, avó dos seus sócios-gerentes Sónia Reis, Roberto Reis e Duarte Reis e endereçam à família as mais sentidas condolências.

A gerência e funcionários da empresa Reis & Barros Lda. lamentam e participam o falecimento da Sra. Adriana Clara Pereira dos Reis, avó dos seus sócios-gerentes e funcionário Paulo Jorge dos Reis Rodrigues e bisavó do funcionário João Manuel Medeiros Reis e endereçam à família as mais sentidas condolências.

Apresentamos as nossas mais sentidas condolências aos familiares da Senhora Adriana Reis, em especial ao nosso amigo, Professor Carlos Reis, pelo falecimento da sua avó. Manifestamos a nossa solidariedade e amizade neste momento de profunda dor.

Campanário, 14 de fevereiro de 2026