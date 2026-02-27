Abel de Ornelas

Com carinho e saudade de sua esposa, filho, filha, nora, genro, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi residente ao Caminho da Calçada 6A, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Sexta-feira, 27/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas seguindo em cortejo funebre para jazigo no Cemitério da Freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada na próxima Terça-feira, 03 de Março às 17:30 horas, na Igreja Paroquial Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito deCâmara de Lobos, 27 de fevereiro de 2026