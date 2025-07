A viatura oficial do antigo Presidente da República Ramalho Eanes esteve envolvida num acidente no IC1, em Alcácer do Sal, na manhã desta quinta-feira.

A notícia foi avançada pela RTP, que noticiou hoje que o acidente envolveu dois pesados de mercadorias e dois ligeiros. Ramalho Eanes e o seu motorista particular saíram ilesos do acidente, tendo seguido viagem.

De acordo com o Correio da Manhã, o carro que transportava o antigo chefe de Estado terá sofrido danos mínimos, tendo embatido apenas com o espelho lateral num dos camiões.

Ainda segundo a RTP, do acidente resultaram dois feridos ligeiros.

Entretanto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi informado de que o antigo chefe de Estado e o seu motorista estão “de perfeita saúde””.

”O Presidente da República já se inteirou que o Presidente Ramalho Eanes, tal com o seu motorista, se encontram de perfeita saúde, depois do acidente de viação em que a sua viatura se viu envolvida esta manhã”, lê-se numa nota da Presidência da República.

De acordo com a mesma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, “o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu a sua preocupação e solidariedade, tendo ficado descansado com as garantias que o senhor general estava bem e sem consequências do acidente”.