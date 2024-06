A administração da Unidade Local de Saúde Viseu Dão-Lafões (ILSVDL) anunciou hoje que o novo atendimento no serviço de urgência pediátrica, cuja triagem será feita pela linha de Saúde 24, é reservada a situações urgentes/emergentes.

“O projeto “Lado a Lado na Pediatria” assenta em quatro áreas de atuação: Referenciação para a Urgência Pediátrica Hospitalar; Alargamento da Consulta de Doença Aguda nos Cuidados de Saúde Primários; Triagem Pré-Hospitalar; e Educação e Literacia”, anunciou a administração, em comunicado.

O modelo de atendimento, que inicia hoje na ULSVDL, tem como objetivo garantir melhor resposta às crianças com doença aguda, ou seja, situações urgentes/emergentes.

“O objetivo é reforçar a capacidade de resposta em rede “lado a lado”, envolvendo os Cuidados de Saúde Primários (entre as 08:00 e as 23:00) e os Serviços de Urgência Básica (entre as 23:00 e as 08:00)”.

Neste sentido, é “garantido que, no período noturno, a Urgência Pediátrica de Viseu possa dar resposta aos casos emergentes (INEM), mantendo o apoio fundamental às crianças internadas e ao Bloco de Partos”.

Assim, destacou a ULSVDL, a partir de hoje, “todos os utentes com sintomas de doença aguda não emergentes, (por exemplo, tosse, febre, náuseas, vómitos, entre outros) devem ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e apenas quando há necessidade de observação clínica são encaminhados no próprio dia para a urgência pediátrica ou para a consulta nos cuidados de saúde primários”.

“A resposta dos cuidados de saúde primários é alargada com mais vagas diárias nas equipas de família das várias unidades funcionais dos Centros de Saúde, dentro do seu horário de funcionamento”.

Ou seja, “das 20:00 às 23:00 e aos fins de semana vai haver um reforço de atendimento na Consulta de Atendimento Complementar Infantil dos Cuidados de Saúde Primários, no Centro de Saúde de Viseu 3, em Jugueiros”.

A ULSVDL referiu que o “acesso aos cuidados hospitalares fica dependente de triagem pré-hospitalar, através da linha telefónica SNS 24 ou de observação, em primeira linha, pelos médicos de família”.

“O compromisso do cidadão com o autocuidado e com o cumprimento das orientações da linha telefónica SNS 24 permitirá gerir melhor o seu tempo e a sua condição de saúde, ajudando os serviços de urgência a atenderem os casos que realmente necessitam de cuidados urgentes e diferenciados com maior rapidez”.

O conselho de administração da ULSVDL justificou a decisão com a pretensão de “diminuir a utilização desadequada da urgência pediátrica, reencaminhando os utentes que se dirigem à urgência pediátrica e que podem ser vistos nos cuidados primários de saúde” e, com isso, “melhorar as condições de trabalho e de organização” da ULS.

A administração reforçou que “mantém assegurada a resposta da urgência pediátrica da ULSVDL aos doentes emergentes referenciados pelo INEM, durante as 24 horas”.

E também “a resposta em rede com o apoio dos outros serviços de urgência regionais (Coimbra, Aveiro e Guarda) durante o período noturno, para situações urgentes que necessitem da intervenção de pediatria”.

“O conselho de administração da ULSVDL apela à colaboração da população para respeitar as regras de acesso no âmbito do projeto “Lado a Lado na Pediatria” e assim contribuir para garantir capacidade de resposta para todos”.

A administração da ULSVDL ativou em 01 de março o plano de contingência, por falta de médicos, que implicou o encerramento exterior das urgências pediátricas de sexta-feira a domingo no período noturno.

Entretanto, a saída de dois médicos e a chegada do período de férias agravaram a situação, levando a administração da ULS Viseu Dão-Lafões a encerrar as urgências pediátricas todas as noites da semana, desde 01 de junho, entre as 20:00 e as 08:00.