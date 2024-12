A Universidade da Madeira prevê alargar o curso de Medicina ao 4.º ano em 2026, anunciou hoje o reitor, explicando que o processo está a ser preparado em parceira com a Universidade de Lisboa e o Governo Regional.

“A extensão está a ser trabalhada, tem se ser sujeita a parecer e autorização da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) e só depois disso é que pode entrar em funcionamento um 4.º ano”, esclareceu Sílvio Fernandes, adiantando que o objetivo é submeter o projeto até março de 2025, para entrar em funcionamento no ano seguinte, com a abertura do Hospital Central e Universitário da Madeira.

Sílvio Fernandes falava no âmbito da assinatura de um contrato-programa entre o Governo Regional e a Universidade da Madeira, que desbloqueou a última tranche do apoio formalizado em 2020 para o funcionamento do Ciclo Básico do Mestrado Integrado em Medicina na região autónoma.

O executivo madeirense financiou os primeiros três anos do curso com 920 mil euros, sendo esta última tranche no valor de 130 mil euros.

“É necessário continuar a haver este apoio do Governo Regional, porque os anos clínicos [após o 3.º ano] são mais dispendiosos e com a extensão ao 4.º ano ou ao 5.º ano é necessário que tenhamos um novo protocolo”, disse o reitor.

Sílvio Fernandes precisou que são necessários cerca de 600 mil euros para financiar o 4.º ano do curso de Medicina.

Cerca de 100 alunos frequentam atualmente o ciclo básico do curso de Medicina na Universidade da Madeira.