Treze pessoas foram detidas durante um festival de música em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, por suspeitas de tráfico de droga, tendo sido aprendidas mais de 340 doses de canábis, MDMA, cocaína e anfetaminas, indicou hoje a GNR.

Em comunicado, a GNR adiantou que a operação de segurança foi realizada entre os dias 18 e 26 no Festival Músicas no Mundo, em Santiago do Cacém, tendo culminado na detenção de 10 homens e três mulheres, com idades compreendidas entre os 23 e os 42 anos.

Na sequência das diligências policiais, foram apreendidas 340 doses de estupefacientes: 109 de resina de canábis, 86 de MDMA, 60 de canábis, 42 de cocaína, 22 de anfetaminas, 15 comprimidos de ecstasy, cinco doses de óleo de canábis e um selo de LSD.

Foram ainda apreendidas 21,92 gramas de cogumelos alucinogénicos e 3,5 milímetros de GHB.

“O dispositivo operacional integrou diversas valências da Guarda e teve como objetivo assegurar a manutenção da ordem pública, garantir as condições necessárias ao regular desenrolar do evento, bem como proteger pessoas e bens, prevenir a criminalidade e garantir a fluidez da circulação rodoviária nas vias de acesso à cidade de Sines e nas zonas envolventes ao recinto”, justificou a GNR.

Da operação policial, levada a cabo pelo Destacamento Territorial de Santiago do Cacém, resultou também a detenção de dois homens por condução sobre efeito de álcool e resistência e coação.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santiago do Cacém.

A intervenção contou ainda com o reforço dos militares do Destacamento de Intervenção de Setúbal e do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção.