Seis pessoas ficaram hoje feridas, entre elas uma jovem de 15 anos, e um homem foi detido na sequência de um tiroteio ocorrido num bairro do concelho da Amadora, disse à agência Lusa fonte da PSP.

Em declarações à Lusa, o subintendente da Polícia de Segurança Pública (PSP) Sérgio Soares referiu que o tiroteio teve lugar no bairro Casal do Silva, pelas 15:00, tendo envolvido cerca de 40 pessoas.

“Quando chegámos ao bairro, verificámos que havia vários feridos, nomeadamente seis feridos ligeiros, alguns derivados de chumbos de caçadeira”, relatou.

Sérgio Soares explicou que dos seis feridos apenas dois, uma mulher de 40 anos e uma jovem de 15 anos, aceitaram receber assistência hospitalar.

A mulher de 40 anos ficou com escoriações no pescoço e a menor com ferimentos no braço direito, pernas, costas e cabeça.

No seguimento deste incidente, as autoridades identificaram e detiveram um homem, de 42 anos, que, segundo Sérgio Soares estava na posse de uma caçadeira, ainda carregada.

“Pensamos que pelo menos esta caçadeira que foi apreendida esteve envolvida nestes desacatos. Os factos foram, entretanto, comunicados ao Ministério Público e irá apurar-se se haverá mais armas envolvidas”, apontou.

O responsável da PSP ressalvou ainda que o ambiente no bairro ficou calmo após a intervenção policial.