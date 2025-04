Portugal deverá ter o selo azul na pesca da sardinha entre junho e julho, disse hoje em Matosinhos a secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar, que confirmou um acréscimo de cinco mil toneladas para 2025.

Em declarações à margem da assinatura dos contratos de fornecimento de sardinha portuguesa entre a frota da Propeixe (Matosinhos) e a indústria conserveira nacional, que hoje decorreu naquela cidade do distrito do Porto, a governante expressou a convicção de que o certificado chegará no verão.

“Nós estamos já na reta final. São vários critérios que têm de ser sujeitos à avaliação. Mas estou em crer que no final de junho, julho, devemos ter o certificado já em curso (...) para que os nossos produtos tenham esse acréscimo de valorização e que vai, certamente, valorizar também o preço do produto”, disse.

A certificação MSC é um modo de demonstrar que uma pescaria leva em conta as melhores práticas internacionais para a pesca sustentável. O peixe e marisco provenientes de pescarias certificadas podem apresentar a etiqueta azul do MSC, assegurando assim aos consumidores que o produto que estão a comprar é sustentável.

Cláudia Monteiro de Aguiar explicou, sobre o volume de pesca de sardinha autorizado para 2025, “que coube a Portugal 66,5% da quota ibérica, um acréscimo de cerca de cinco mil toneladas”.

”Estamos a falar de mais de 16% do que o ano passado. São números bastante positivos para o setor”, acrescentou.

O contrato hoje assinado, e que assegura o segundo ano de parceria entre as indústrias pesqueira e conserveira em Matosinhos, aumenta o envolvimento das empresas de transformação para oito, revelou o presidente da Associação Nacional dos Industriais de Conservas, José Maria Freitas.

“Já se juntou alguma indústria que no ano passado não estava envolvida, o que quer dizer que todas começam a ver a importância e o benefício desta associação. Este ano é um ano muito especial para nós e para a sardinha portuguesa, porque estamos num processo de certificação MSC. Ao dia de hoje só existe uma sardinha na Europa certificada que é a sardinha inglesa”, afirmou.

Para o empresário, a certificação MSC “será uma mais-valia enorme”, razão pela qual os contratos de 2025 “já refletiram uma mais-valia grande para a produção, porque relativamente aos anos passados” o preço subiu “mais de 10%”.

Sobre a quota para 2025, José Maria Freitas espera que a “indústria e o escoamento permitam manter esta percentagem, porque dá uma mais-valia enorme na distribuição da sardinha, comparativamente com os espanhóis”.

Da parte dos armadores, Agostinho da Mata, presidente da Propeixe, destacou que o contrato hoje assinado “tem um efeito na pescaria muito estabilizador”, pois garante que “metade do que os barcos trazem para a terra está vendida a um preço fixo, o que lhes garante logo uma receita”.

“O primeiro peixe que eles descarregam, obrigatoriamente, é vendido em lota”, explicou.

“Vamos poder pescar mais cinco mil toneladas do que no ano passado. Vamos conseguir trabalhar mais algum tempo. E, portanto, isto são tudo boas notícias”, considerou o armador, explicando o lado social do sucesso da parceria através da continuação dos pescadores a bordo.

Segundo Agostinho da Mata, os pescadores “recebem apenas quando pescam e, quando há estabilidade e peixe, esta é uma maneira de eles permanecerem a bordo dos barcos”.

“É uma questão social. Temos que pescar e temos que vender bem para que todos ganhem o suficiente. A vida não está fácil para ninguém e para os pescadores muito menos. A vida é bastante dura, a vida que eles têm. Isto é uma preocupação e é o nosso dever. Fazer todas as boas artimanhas para conseguir estabilizar o setor”, acrescentou.