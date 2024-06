Os primeiros resultados provisórios das eleições europeias serão anunciados esta noite, entre as 22h15 e as 22h45 (hora de Portugal), no hemiciclo do Parlamento Europeu, em Bruxelas.

De acordo com a informação divulgada pelo Parlamento Europeu aos órgãos de comunicação social, os resultados provisórios das eleições europeias “só podem ser publicados após as 23h00 (CEST, menos uma hora em Portugal), quando as últimas mesas de voto em Itália encerrarem”. “Antes disso, às 18h15 (CEST), o Parlamento publica um primeiro conjunto de estimativas nacionais disponíveis”, acrescentou.

“A primeira projeção do novo Parlamento, que deverá ser anunciada pelas 20h15-20h30 (CEST), tem por base estimativas nacionais, sondagens à boca das urnas e intenções de voto pré-eleitorais”, acrescenta.

Depois das 22 horas, uma segunda projeção de lugares, vai incluir os primeiros resultados provisórios de alguns países da União Europeia (UE), como Portugal, e estimativas para os restantes. Esclarece o Parlamento que os horários da divulgação das projeções são meramente indicativos.

Serão feitas atualizações da projeções assim que os serviços do Parlamento recebam informações das autoridades nacionais.

A última projeção atualizada deverá ser divulgada às 00 horas.