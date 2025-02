Nove pessoas foram detidas por suspeita de violência doméstica na última semana, anunciou hoje a PSP, que apela à denúncia de todos os crimes, seja na condição de vítima ou de testemunha.

As detenções ocorreram na sequência de um conjunto de operações realizadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP), na semana de 08 a 14 de fevereiro, em todo o país.

No total, a PSP realizou 686 detenções, das quais 296 por crimes rodoviários, nomeadamente 157 por falta de habilitação legal para conduzir e 139 por condução de veículo em estado de embriaguez.

Foram ainda detidas 45 pessoas por suspeita de tráfico de droga, e apreendidas mais de 5.323 doses individuais, e 52 por furtos, roubos e burlas, adianta a PSP em comunicado.

Nas ações de fiscalização, foram também apreendidas 37 armas de fogo, 37 armas brancas e 24 outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das 11 detenções efetivadas por posse de arma proibida.

No âmbito de ações de fiscalização rodoviária, a PSP realça a elaboração de 5.696 autos de contraordenação, 1.047 das quais por excesso de velocidade.

A GNR também divulgou hoje os resultados de um conjunto de operações que realizou em todo o país, entre os dias 31 de janeiro e 06 de fevereiro, que visaram a prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, e a fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional.

Segundo os dados da GNR, foram detidas em flagrante delito, neste período, 622 pessoas, das quais 291 por condução sob o efeito do álcool, 163 por condução sem habilitação legal, 25 por furto e roubo, 23 por tráfico de droga e 20 por posse ilegal de armas e arma proibida.

Nas operações, os militares apreenderam também 2.527,54 doses de haxixe, 382,75 doses de cocaína, 49,7 doses de MDMA (ecstasy), 30,4 doses de cogumelo alucinogénios, 62 armas de fogo, 765 munições, 31 armas brancas ou proibidas, 24 viaturas e 11 787,22 euros em dinheiro.

Nas ações de fiscalização de trânsito, a GNR detetou 9.865 infrações, entre as quais 1.296 por excesso de velocidade, 1.397 por falta de inspeção periódica obrigatória, 585 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 300 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.