A Proteção Civil registou desde a meia-noite e até às 17:00 de hoje 77 incêndios florestais e agrícolas, envolvendo 1.697 operacionais, 440 meios terrestres e 90 missões com meios aéreos, principalmente na região norte.

De acordo com Bruno Borges, adjunto de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), “23 destas ocorrências tiveram início no período noturno”.

“A zona mais afetada neste momento continua a ser a região norte, com maior número ignições, quer durante o dia, quer durante a noite”, frisou Bruno Borges, no ‘briefing’ na sede da ANEPC, em Carnaxide (Oeiras), pelas 19:00.

Quatro ocorrências apresentam “maior preocupação”, nos concelhos de Celorico de Basto (distrito de Braga), Arcos de Valdevez (Viana do Castelo) e Vila Real, empenhando 824 operacionais, 282 veículos e nove meios aéreos, adiantou.

Ainda segundo o adjunto de operações, já “entre as 17:30 e as 18:00 tiveram início oito novas ignições na sub-região do Tâmega e Sousa, com maior incidência em Celorico de Basto”, existindo uma ocorrência que “preocupa na localidade de Ribas”, onde se está a reforçar o teatro de operações.

Além das ocorrências em curso, a ANEPC regista o envolvimento ainda de 1.349 operacionais, 429 veículos e três meios aéreos em 55 ocorrências em resolução ou vigilância.

Nos teatros de operações, entre domingo e hoje, “foram registadas 35 ocorrências de emergência médica, das quais 21 foram resolvidas no terreno, “e 14 pessoas, entre bombeiros, civis, elementos da GNR e força especial de Proteção Civil tiveram que recorrer a unidade hospitalar”, embora tratando-se de “feridos ligeiros”.

De acordo com a página da ANEPC, pelas 20:30, as ocorrências significativas em curso decorrem em mato em Sirarelhos, concelho de Vila Real, fogo que teve início às 02:45 de domingo e mobiliza 653 operacionais, 215 veículos e quatro meios aéreos, e em Ribas, Celorico de Basto, iniciado às 19:03 de hoje, com 60 operacionais e 18 viaturas.

Em resolução, já sem perigo de propagação, estava o incêndio em mato em Arnóia, Celorico de Basto, com início às 20:20 de sábado, mobilizando 193 operacionais e 70 veículos, em Vila Franca, Arcos de Valdevez, detetado às 23:13 de domingo, com 64 operacionais, 21 viaturas e um meio aéreo, e em São Gens, Fafe, registado desde as 06:44, mobilizando 101 operacionais, 32 veículos e um meio aéreo.

A ANEPC mantém as recomendações à população para que confie e siga os conselhos das autoridades e se mantenha afastada “das zonas de incêndios”, pois como notou Bruno Borges com a declaração de alerta em curso o desígnio passa por “reduzir o número de ignições”.

A Proteção Civil, perante o aumento de perigo de incêndio rural, elevou no domingo o estado de prontidão especial do dispositivo de combate de incêndios rurais para o nível três, “o terceiro mais gravoso numa escala de quatro”, lembrou o adjunto de operações.