O projeto Via Azul, dedicado ao atendimento de crianças com Perturbação do Espetro do Autismo (PEA) nos serviços de urgência pediátrica, venceu a 2.ª edição do Prémio Best Ideas in Healthcare, promovido pela Ordem dos Médicos, foi hoje anunciado.

Esta distinção foi hoje conhecida durante o Congresso Nacional da Ordem dos Médicos, em Lisboa, tendo-se destacado como a ideia “mais inovadora e impactante para melhorar o sistema de saúde em Portugal”.

Em comunicado, a Ordem dos Médicos explica ainda que o projeto Via Azul, implementa um “circuito personalizado para atender às particularidades” das crianças com PEA, “proporcionando-lhes um ambiente adaptado às suas exigências sensoriais, e profissionais de saúde capacitados para oferecer cuidados individualizados”.

“Esta abordagem permite que as crianças e as suas famílias tenham um conhecimento prévio do espaço e dos procedimentos, tornando a experiência hospitalar mais acolhedora e adequada às suas necessidades”, acrescenta.

Projetos como estes são “fundamentais para assegurar que todos os doentes, em particular aqueles com necessidades especiais, tenham um atendimento nos serviços de saúde mais humanizado e eficiente,” afirma o bastonário da Ordem dos Médicos, citado na nota.

Já Ricardo Constantino, partner e head of Health & Public Sector da NTT DATA Portugal, que apoia estes prémios, sublinha que este projeto demonstra “como a tecnologia e o desenho de soluções centradas nas pessoas podem fazer realmente diferença na vida dos doentes e das suas famílias”.

Além da “Via Azul”, foram reconhecidos outros projetos, como a plataforma PauliCare, dedicada ao apoio aos cuidados paliativos, o dispositivo Heka Vision, que aumenta a precisão nas cirurgias de cancro da mama, a plataforma de dados de saúde Humanos e o SNS Hub 4, uma solução digital para a gestão logística hospitalar.