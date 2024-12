Laurinda Lobo tem 90 anos, vive sozinha no centro da cidade de Almada, e é com uma alegria indisfarçável que recebe a terapeuta ocupacional para, entre jogos e brincadeiras, lhe roubar sorrisos e lhe dar cor aos dias. A dona Laurinda, como é carinhosamente chamada, é uma das 185 utentes a usufruir de um serviço de apoio domiciliário que vai para lá dos cuidados básicos, mas que poderá vir a terminar com o fim do seu financiamento. O Sorrisos ao Domicílio é um projeto da Santa Casa da Misericórdia de Almada, que ganhou financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito da iniciativa “Gulbenkian Home Care”, para levar aos seus utentes atividades como a terapia ocupacional, a música, a hipoterapia ou a estimulação multissensorial Snoezelen, contribuindo assim para uma mudança de paradigma na prestação de cuidados. É o mundo a entrar nas suas casas mantendo-as com vida. “É uma distração para mim. Eu gosto de jogos, de coisas que me entretenham”, explicou Laurinda em declarações à agência Lusa depois de uma sessão com a terapeuta Cláudia, em que a aposta foi jogar bingo, estimulando o movimento das mãos, a memória, a concentração e, ao mesmo tempo, a boa disposição, principalmente porque o prémio era um chocolate. O jogo teve como vencedora a dona Laurinda, e Cláudia Lima, a terapeuta, que tem como função levar sorrisos, na verdade também se diverte com a jovialidade da nonagenária e a alegria de quem afirma com assertividade: “eu gosto de viver, sabe”. É nesse gosto pela vida que a dona Laurinda diz que até aprendeu a trabalhar com um tablet para poder falar por Skype com a sua única filha, que vive no Canadá.

E se o sorriso, como correntemente se afirma, é o espelho da alma ou o reflexo do coração, o da Cláudia Lima é o exemplo dessa expressão. Foi um acaso que a trouxe ao apoio domiciliário, porque inicialmente pensava que a sua vocação era trabalhar com crianças, mas hoje sente-se realizada e já ficou a saber que depois do fim do projeto a Misericórdia de Almada vai mantê-la. “A minha vocação é cuidar dos outros. Aqui estou a cuidar de alguém, estou a fazer a diferença na vida de alguém, por isso é que este é o meu lugar”, explica a terapeuta que acompanha, no âmbito do projeto, idosos com diferentes necessidades, interagindo não só ao nível da estimulação cognitiva, como também do movimento e no apoio a atividades da vida diária como, por exemplo, acompanhá-los em tarefas simples como ir ao banco, à manicure ou à mercearia do bairro. Acima de tudo, conta, leva alegria e um alento a casa das pessoas: “mais do que a terapia, quero é que se sintam bem. Acho que faço a diferença na vida delas, no seu dia-a-dia e na sua autonomia”. Mas nem todos são autónomos. É o caso da dona Maria, doente com Alzheimer e uma das utentes que, além dos cuidados básicos, usufrui, ao abrigo deste projeto, de uma terapeuta que usa a técnica de estimulação multissensorial Snoezelen.