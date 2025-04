Politécnico da Guarda vai atribuir doutoramentos em Biotecnologia, Desporto, Património e Eletromecatrónica

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai poder avançar com cursos de doutoramento em quatro áreas após duplicar de três para seis as unidades de I&D em que participa com classificação positiva pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

“O IPG viu a sua Unidade de Investigação & Desenvolvimento em Biotecnologia - o ‘Biotechnology Research for Innovation and Design of Health Product’- ser esta semana classificada com ‘Muito Bom’ pela FCT”, anunciou hoje a instituição.

A classificação obtida pela unidade criada de raiz na Guarda permite ao Politécnico propor, pela primeira vez, cursos de doutoramento naquela área.

O IPG adianta que também participa noutras três unidades I&D avaliadas com ‘Muito Bom’ pela FCT, o que permitirá submeter à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) doutoramentos nas áreas do Desporto, do Património, Restauro e Artes e dos Sistemas Eletromecatrónicos, refer o IPG num comunicado enviado à agência Lusa.

Destas unidades destaca-se o Sport Physical Activity and Health Research & Innovation Center (SPRINT), recentemente constituído, no qual o IPG participa num consórcio liderado pelo Centro de Alto Rendimento de Rio Maior.

Outras unidades classificadas com ‘Muito Bom’ pela FCT são o Technology, Restoration and Arts Enhancement Center, um consórcio liderado pelo Politécnico de Tomar, e o Electromechatronic Systems Research Centre, liderado pela Universidade da Beira Interior (UBI).

Em declarações à agência Lusa, Joaquim Brigas, presidente do IPG, considera estarem reunidas as condições para a instituição poder atribuir o grau de doutor nas áreas da Biotecnologia, Desporto, Património e Eletromecatrónica.

“Esta avaliação abre-nos portas para aquilo que os Politécnicos ambicionam desde a autorização de denominação de Universidade Politécnica, que é a possibilidade de conceder o grau de doutor”, realça.

Para o responsável, “é um ponto de viragem muito importante, pois o IPG passa a ter reconhecimento nacional na investigação nestas quatro áreas, fruto da política científica definida e que começa a dar bons resultados”.

“Submetemos, pela primeira vez, uma unidade própria e foi logo avaliada com ‘Muito Bom’. O mesmo aconteceu com o SPRINT. Temos agora quatro áreas de investigação com ‘Muito Bom’ e duas com ‘Bom’”, acrescenta.

Trata-se do CI&DEI, na área da Educação, com os Politécnicos de Viseu e Leiria; e do CITUR, no Turismo, que envolve várias instituições de ensino superior e tem sido liderado ultimamente pelo Politécnico de Leiria, lembra Joaquim Brigas.

Com a avaliação da FCT, o Politécnico da Guarda viu reconhecida “a qualidade científica da investigação produzida pelos nossos professores e investigadores e reforça o seu papel neste domínio”, realça.

“Já nos tínhamos vindo a destacar na participação e liderança de projetos a nível europeu, isto vem dar mais força ainda à aposta que fizemos na investigação, que não existia há cinco, seis anos, no IPG”, afirma o presidente do Instituto guardense.

Segundo Joaquim Brigas, entretanto, já foram submetidos doutoramentos na área do Património, Biotecnologia e Desporto, “que estavam pendentes desta avaliação”.

O responsável afirma que a aposta da instituição nestes últimos cinco anos foi ter “investigação relevante de ligação à sociedade e à economia, em várias áreas, alinhadas com os grandes desafios da atualidade”.

Atualmente, o Politécnico da Guarda lidera projetos europeus na área do cancro, da logística, da comunicação e da economia azul.

“É a primeira vez que isso acontece. No caso da economia azul, o projeto envolve parceiros de Portugal, Espanha, França e Irlanda, com um financiamento da ordem dos 3,2 milhões de euros”, destaca.

Para o presidente do IPG, ao poder conferir doutoramentos sozinho ou em associação com outras instituições de ensino superior, o Politécnico da Guarda quer afirmar-se como “um polo emergente de investigação científica com impacto académico nacional e internacional”.