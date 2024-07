A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 45 anos suspeito de violar uma menor de 16 anos, em Braga, e de registar com o telemóvel imagens íntimas da vítima, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que os factos ocorreram na madrugada de 29 de junho, após arguido e vítima terem saído das festas de São Pedro, nos arredores de Braga,

O detido, familiar afastado da vítima, “aproveitou-se do facto de a ter a seu cargo na noite dos factos, para com ela praticar atos sexuais de relevo”, acrescenta o comunicado.

Segundo a PJ, a vítima “convivia habitualmente com o suspeito, a residir e trabalhar no estrangeiro, sempre que este se deslocava ao nosso país”.

Na madrugada de 29 de junho, o arguido, em vez de regressar a Marco de Canaveses, onde reside a menor, para a deixar em casa, conduziu-a no seu carro até um local isolado, nas imediações do Santuário Bom Jesus do Monte.

“Ali, com recurso a violência física e verbal, levou a cabo atos sexuais que configuram o crime de violação. O homem registou, ainda, com o seu telemóvel, imagens íntimas da vítima”, lê-se ainda no mesmo comunicado.

O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

Está indiciado pelos crimes de violação e pornografia de menores, agravados.