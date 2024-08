Operacionais da Unidade de Controlo Costeiro da GNR, com a missão de controlo da criminalidade transfronteiriça, poluição e pesca ilegal, detetaram e salvaram uma tartaruga presa numa arte de pesca, ao largo de Mojácar, Espanha, foi hoje anunciado.

Segundo uma nota da GNR, elementos da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), com a lancha de patrulhamento costeiro “Bojador”, avistaram na segunda-feira uma tartaruga-marinha-comum (Caretta Caretta) a cerca de 10 milhas náuticas (cerca de 18 quilómetros) ao largo da povoação de Mojácar.

Os militares recolheram a tartaruga, que estava enrodilhada nas redes e apresentava dificuldades de locomoção, para monitorização do seu estado de saúde, libertação das artes de pesca e restante material plástico e posterior libertação ao seu habitat natural.

A GNR sublinha que o material de pesca abandonado no mar tem uma representação muito significativa no lixo de plástico no mar, “estimando-se que mate anualmente um número elevado de espécies marinhas como baleias, golfinhos, focas, leões marinhos e tartarugas”.

A GNR, através da UCCF, participa com a lancha “Bojador” na operação “INDALO 2024”, que começou em 12 de junho e termina na quarta-feira, sob a égide da Agência da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), no âmbito da coordenação operacional nas fronteiras externas da União Europeia.

O objetivo principal desta agência é atuar na vigilância fronteiriça, controlo de fluxos de imigração irregular, combate à criminalidade transfronteiriça, reforço da cooperação europeia ao nível de Guarda Costeira e apoiar operações de busca e salvamento.