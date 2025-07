Nove pessoas foram detidas em Portugal e uma vítima de tráfico foi sinalizada no âmbito da operação internacional contra o tráfico de seres humanos hoje anunciada pela Interpol, disse à Lusa fonte oficial da Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a PJ, que coordenou em Portugal a operação ‘Global Chain’, foi sinalizada uma vítima de tráfico humano na vertente de exploração sexual e foram detidas nove pessoas: quatro pelo crime de falsificação de documento, quatro por burla e uma por permanência irregular em território nacional e resistência e coação sobre funcionário.

A nível internacional, a operação levou à identificação de 1.194 potenciais vítimas e à detenção de 158 suspeitos em 43 países, revelou a Interpol.

A operação ‘Global Chain’ decorreu entre 01 e 06 de junho e envolveu quase 15 mil agentes de diferentes países.

A maioria das quase 1.200 potenciais vítimas veio sobretudo da Roménia, Ucrânia, Colômbia e China, indicou a Interpol, cuja sede se situa em Lyon, França.

A campanha, coordenada pela Áustria e pela Roménia com o apoio da Interpol e das agências europeias Europol e Frontex, a guarda costeira europeia, incidiu sobre a exploração sexual, a delinquência forçada e a mendicidade, com especial enfoque nos menores.

Entre os casos mais notáveis, conta-se o desmantelamento de uma rede no Brasil que enviava vítimas para Myanmar, a invasão de casas de massagens em Itália que estavam ligadas ao tráfico, e a descoberta na Tailândia de uma rede de prostituição infantil.

A operação também desmantelou na Ucrânia uma rede que estava prestes a enviar mulheres para Berlim para exploração sexual.

Foram ainda realizadas ações significativas na Roménia, Montenegro e Áustria.

Durante a operação, foram inspecionados mais de 20.000 locais e quase um milhão de pessoas foram submetidas a verificações.

A polícia apreendeu também drogas, armas, documentos falsificados e mais de 277.000 euros em dinheiro.

A operação foi realizada no âmbito da Plataforma Multidisciplinar Europeia contra as Ameaças Criminosas (EMPACT), com o financiamento do projeto I-FORCE da Interpol e do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão.