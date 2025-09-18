Onze distritos do continente e Madeira sob aviso amarelo devido a calor

Onze distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Os distritos de Viseu, Évora, Guarda, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso amarelo até às 18:00 de hoje e Bragança, Vila Real até às 18:00 de sexta-feira.
O IPMA emitiu também aviso amarelo para o arquipélago da Madeira até às 18:00 de sexta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.
O IPMA prevê para hoje no continente céu em geral pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade, vento fraco e neblina ou nevoeiro em alguns locais da faixa costeira.
As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Viana do Castelo e em Braga) e os 24 (em Portalegre) e as máximas entre os 22 (em Aveiro) e os 38 (em Évora).
Para o arquipélago da Madeira, a previsão aponta para céu em geral pouco nublado, vento fraco a moderado do quadrante leste e pequena subida de temperatura nas terras altas.
No Funchal, as temperaturas vão variar entre os 21 e os 29 graus Celsius e no Porto Santo entre os 20 e os 26 graus.
O recente anúncio do ministro da Educação, Fernando Alexandre, sobre o descongelamento das propinas a partir do ano letivo 2026/2027, merece uma reflexão...
Na passada terça-feira, foi apresentada a candidatura da coligação PSD/CDS ao Funchal.
Um marco importante para o futuro do nosso concelho que recupera,...
No nosso dia-a-dia manifestamos a nossa esperança de futuro, com recurso a esta construção gramatical (Quem me dera), recorrendo ao mais-que-perfeito do...
Escrevo todos os anos por volta desta altura sobre o 11 de Setembro 2001, pois nunca nos poderemos esquecer do que se passou naquele dia.
O que ocorreu...
Recordo esta advertência dos tempos da faculdade. É uma frase que nos acompanha como quem abre uma janela: o gosto não nasce inato nem absoluto, é matéria...
A economia de uma região enriquece-se graças à diversidade das suas áreas de atuação, e um dos motores mais potentes, tanto a nível económico como social,...
Não se tratando de um prédio que ainda goze do prazo de alguma garantia de obra, a obrigação de eliminação das patologias existentes nas partes comuns...
Quando estava na “política activa”, dava uma importância tal à Câmara Municipal do Funchal que, em conversa corrente, considerava-A como “um segundo Governo...
Um pouco dramático, talvez. Mas para mim é o fim de mais uma etapa. Existiram semanas que me deram muito prazer escrever. Outras que tive de colocar o...
AQUINTRODIA
Faz parte do vocabulário madeirense. Não será mais do que: aqui há dias, aqui outro dia, faz agora uns dias......
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
A Iniciativa Liberal alerta para o desequilíbrio crescente na distribuição de serviços públicos e privados no concelho de Santa Cruz. “Apesar de possuir...
O ADN Madeira, através da sua candidata cabeça de lista à Assembleia Municipal do Funchal Otília Sousa, apresenta publicamente a proposta ‘Funchal Electrificado:...
O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, de um voto de congratulação pelas comemorações dos 75...
Os trabalhadores da SPdH/Menzies cancelaram hoje a paralisação marcada para diversos períodos entre setembro e janeiro por consideram não haver condições...
O navio de cruzeiro Oceania Allura entrou na manhã desta quinta-feira no Porto do Funchal para uma escala de 11 horas. A bordo, viagem 1.885 pessoas, 1.106...
A coligação Mais Santa Cruz tem um projeto para requalificar o mercado da cidade, de modo a garantir a qualidade desejada e dar mais e melhores condições...
A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE), através do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia Agronómica, promove amanhã, às 17h30, na...
Na passada terça-feira, foi detido na cidade de Câmara de Lobos um homem com a idade de 41 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes.
De acordo com...
O Grupo Parlamentar do Chega na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) apresentou hoje um projeto de resolução que recomenda ao Governo...
O Governo da Madeira está a fazer uma “grande intervenção” a nível energético no Hospital Dr. João de Almada, num investimento de 1,2 milhões de euros,...