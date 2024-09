OE2025: BE lamenta discussão longe dos reais problemas e sobre “borla a grandes empresas”

A coordenadora do BE lamentou hoje que a discussão do Orçamento do Estado não seja sobre os reais problemas do país, mas sim sobre “uma borla de 30% nos impostos sobre as grandes empresas” que o Governo quer dar.

“O que me parece que se vai tornando evidente em todo este processo orçamental é que ele não é sobre os problemas do país, não é sobre as soluções dos problemas do país”, respondeu aos jornalistas Mariana Mortágua quando questionada sobre os jornalistas sobre o impasse negocial relativo ao Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

Escusando-se a comentar perspetivas de uma eventual crise política, a líder do criticou que o Governo PSD/CDS-PP esteja a “aproveitar que está no poder para beneficiar uma elite”.

“E está em catadupa a aprovar medidas que vão baixar os impostos sobre os mais ricos, sobre as grandes empresas e que condiciona toda a discussão orçamental a essas prioridades”, lamentou.

Segundo Mariana Mortágua, “o país está enredado numa discussão sobre se as maiores empresas deviam ter um desconto de 30% no imposto sobre os lucros” quando se atravessa uma crise da habitação e se devia “estar a discutir tetos às rendas”.

“Isto fica mais claro a cada dia que passa. O país está no meio de uma crise de habitação e, em vez de estar a discutir tetos às rendas, em vez de estar a discutir medidas para controlar o turismo ou alojamento local e os hotéis, está a discutir como é que vai dar uma borla de 30% nos impostos sobre as grandes empresas”, condenou.

Para a líder do BE, isto “é um mundo ao contrário e são as prioridades ao contrário”, o que considerou que demonstra “o descaminho de todo este processo e deste Governo”.