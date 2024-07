O Ministério da Saúde nomeou Sérgio Dias Janeiro para a presidência do Instituto Nacional de Emergência Médica, depois do anterior nomeado, Vitor Almeida, ter recuado na decisão de aceitar o cargo, revelou hoje o Ministério.

Em comunicado, o Ministério da Saúde explica que “nos contactos com a tutela durante a última semana”, o médico anestesista Vitor Almeida “concluiu que não estavam reunidas as condições para assumir a presidência do INEM, por razões profissionais e face ao contexto atual do instituto”.