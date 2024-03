O primeiro-ministro indigitado encontrou-se hoje com a presidente do Parlamento Europeu (PE), que desejou “todo o sucesso” a Luís Montenegro e com quem disse querer trabalhar para segurar uma “maioria pró-europeia” nas eleições de junho.

“Conheço o Luís há muito tempo, quis felicitá-lo por uma campanha que foi árdua e desejar-lhe todo o sucesso para as próximas semanas e meses”, disse Roberta Metsola, enquanto caminhava com Luís Montenegro, entre o hotel onde se realizou a reunião do Partido Popular Europeu e o edifício do PE, em Bruxelas.

Questionada sobre o crescimento da extrema-direita em Portugal, Roberta Metsola disse que quer “continuar a trabalhar” com o primeiro-ministro português para “construir uma maioria pró-europeia” nas próximas eleições europeias, entre 06 e 09 de junho.

Durante a caminhada de pouco mais de dez minutos, a presidente do Parlamento Europeu perguntou a Luís Montenegro que avaliação fazia da campanha eleitoral em Portugal e o primeiro-ministro indigitado respondeu: “Fizemos uma campanha com honestidade.”