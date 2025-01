O primeiro-ministro afirmou hoje que a “palavra de ordem” do Governo para o ano de 2025 será executar e aumentar o investimento em Portugal, criticando “cativações rígidas” e “anos de adiamento” dos governos anteriores do PS.

Na intervenção inicial no debate quinzenal no parlamento, o primeiro de 2025, Luís Montenegro elegeu o aumento do investimento – público, privado e estrangeiro – como o grande objetivo deste ano.

“É necessário recuperar de anos de adiamentos e cativações rígidas que deixaram na gaveta muitas das intenções de investimento e muitos dos planos que se programaram. A nossa política tem como base, como palavra de ordem, executar. Mais do que mostrar grandes figuras e grandes ‘powerpoints’, é executar no terreno”, afirmou.

O primeiro-ministro instou ainda a Assembleia da República e todos os partidos políticos nela representados “a fazerem parte, a serem agentes ativos da valorização e da promoção da capacidade do país”.

Para Montenegro, independentemente das diferenças entre os partidos, é importante que todos possam “ser um elemento ativo de promoção das condições económicas favoráveis que Portugal oferece para acolher investimentos”.

“É com satisfação que Portugal ocupa um lugar de referência a nível internacional no que diz respeito à estabilidade política, no que diz respeito à estabilidade financeira, no que diz respeito à previsibilidade, no que diz respeito à segurança”, disse, reiterando que todos são “elementos e fatores” que dão confiança aos investidores.