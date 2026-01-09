Ministra da Saúde diz que não pediu nem pedirá para sair do Governo

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, negou ter pedido a demissão e afirmou que só deixará o Governo por decisão do primeiro-ministro, após rumores reacendidos por três mortes esta semana por alegados atrasos no socorro.
O Expresso escreve que os rumores de que a ministra da Saúde teria apresentado a sua demissão ao chefe de Governo tinham voltado depois da notícia da primeira das três mortes que ocorreram, após esperas prolongadas pela chegada da emergência médica.
Em declarações ao Expresso, já depois de conhecido o segundo caso desta semana, Ana Paula Martins assegurou: “Não pedi nem pedirei para sair do Governo”.
Ana Paula Martins disse ainda que “naturalmente” sairá “quando o primeiro-ministro assim o decidir”.
No primeiro debate quinzenal do ano, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, em resposta aos apelos e críticas dos partidos da oposição, assim como de quase todos os candidatos presidenciais, para que demita a ministra, garantiu que Ana Paula Martins “vai continuar no Governo”.
“Os problemas da saúde não se resolvem com demissões nem com jogadas políticas e político-partidárias. Resolvem-se com convicção, com competência, com insistência, com resiliência, e é para isso que este Governo, este primeiro-ministro e a ministra da Saúde estão no Governo e vão continuar no Governo”, afirmou o chefe do executivo, no debate quinzenal na Assembleia da República.
Montenegro afirmou que o executivo que lidera está “a resolver os problemas estruturais da saúde, a reforçar os meios disponíveis, a tomar as medidas legislativas que conferem maior capacidade de gestão, a ter efetivamente ganhos na eficiência do sistema, que apesar das dificuldades, responde com mais rapidez que há um ano”.
O primeiro-ministro defendeu a necessidade de fazer “uma avaliação rigorosa e criteriosa” das ocorrências, ao contrário de um “discurso político mais tremendista e oportunista, que tira conclusões precipitadas”.
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
O Chega, na voz do deputado Francisco Gomes, realça que as alterações ao SSM constituem uma “trapalhada política e jurídica, com impactos graves na mobilidade,...
“O Governo proclama a coesão territorial, mas pratica a discriminação. Invoca a igualdade, mas institucionaliza a desigualdade”, palavras de Filipe Sousa...
O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM terminou hoje a primeira formação de 2026 com o helicóptero da Proteção Civil, simulando missões de busca...
Foram publicados novos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho com impacto em vários setores da Região, incluindo a indústria hoteleira e as...
A reunião de hoje do Conselho de Estado sobre a situação internacional, em particular na Ucrânia e na Venezuela, começou hoje cerca das 15:10, com uma...
Ricardo Lume, da Comissão Regional de Apoio à candidatura de António Filipe à Presidência da República, sublinhou a importância de valorizar o apoio crescente...
A obra ‘Mar de Vozes’, da autoria de Susana Teresa Laranjinho Nunes, engenheira informática natural de Lisboa, venceu a mais recente edição do Prémio Literário...
O CACI-Camacha – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão acolheu esta tarde a cerimónia de lançamento do livro “Sei que tenho coisas para contar”,...
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu hoje entrada na Assembleia da República a um pedido de apreciação parlamentar do decreto-lei que estabelece...
O Presidente da República promulgou hoje o novo Sistema Nacional de Acesso a Consultas e Cirurgias, reconhecendo aspetos positivos na reforma, mas levantando...