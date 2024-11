Mais de 24 mil alunos de 527 escolas foram incluídos nas ações da PSP dedicadas às consequências da sinistralidade rodoviária, no âmbito da operação Estrada Segura, que envolveu estudantes do 1.º ao 3.º ciclo do ensino básico e secundário.

Em comunicado, a PSP explica que as 877 ações de sensibilização envolveram 607 agentes, das Equipas do Programa Escola Segura, em todo o território nacional.

Recorda que a 17 de novembro se assinalou o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, dedicada às milhões de pessoas falecidas em desastres de viação em todo o mundo e que presta também homenagem às equipas de emergência, à polícia e aos profissionais médicos que diariamente lidam com as consequências traumáticas da sinistralidade.

Na nota hoje divulgada, a PSP chama a atenção para a influência do excesso de velocidade e da condução sob a influência do álcool e/ou substâncias psicotrópicas na sinistralidade, assim como o uso do telemóvel durante a condução ou a não utilização (ou utilização incorreta) dos cintos de segurança.

A PSP lembra ainda que, neste contexto, ao abordar temas como a prevenção e segurança rodoviária, sensibiliza e investe na formação de futuros condutores, alertando os mais jovens para os comportamentos de risco durante a condução e as suas consequências, ensinando-os a adotar medidas de prevenção.

“Quanto mais precoce for esta intervenção, criando consciencialização, maior será a probabilidade de estes futuros condutores virem a praticar uma condução segura e responsável”, acrescenta.