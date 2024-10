O presidente do PSD e primeiro-ministro diz que cá estará para prestar contas às portuguesas e aos portugueses. Na sessão de abertura do Congresso do Partido, que decorre em Braga, Luís Montenegro disse que “nós não somos descendentes de bancarrotas”.

”Somos descendentes dos valores da dignidade da pessoa, da cidadania e da responsabilidade social do Estado”, adiantando, referindo-se a todos aqueles que lideraram o PSD anteriormente.

”Estamos todos juntos. Ninguém nos pode parar. É hora do País mudar!”, afirmou Luís Montenegro.