Leiria apoia com meio milhão de euros movimento associativo cultural

A Câmara de Leiria vai apoiar com meio milhão de euros o movimento associativo cultural, a que se soma cerca de 370 mil euros para projetos de programadores culturais, além de financiar projetos de investimento, foi hoje anunciado.

Segundo informação da autarquia, o valor deliberado em reunião do executivo municipal, de 501.260,39 euros, “compreende o apoio aos grupos de teatro, ranchos folclóricos, grupos de música tradicional, filarmónicas, conservatórios, museus e coros”.

“A este apoio acrescem cerca de 370 mil euros destinados a apoiar os projetos dos programadores culturais, sendo que o município prestará também apoio a projetos de investimento”, assegurou.

O valor resulta da apresentação de candidaturas ao programa Pro Leiria (regulamento de apoio ao associativismo) e, entre os projetos destacados pelo município, estão o 42.º Festival Música em Leiria, a decorrer atualmente, numa organização do Orfeão de Leiria/Conservatório de Artes, o “Leiria há 50 anos – Festa do Povo”, que envolve de 24 a 28 de abril “os agrupamentos folclóricos do concelho num amplo programa de animação” promovido pela Associação Folclórica da Região de Leiria e Alta Estremadura ou o Festival “A Porta”, numa organização da Associação Flamingo Imbatível.

O Festival Extramuralhas, organizado pela Fade In - Associação de Ação Cultural, e o “Ágora”, dinamizado pela cooperativa Ccer Mais, que se “traduzirá num programa musical diversificado a realizar no Castelo de Leiria”, são outros dos eventos realçados pela autarquia.

A vereadora Anabela Graça, com o pelouro da cultura, salientou que os apoios dados no âmbito do Pro Leiria “às estruturas culturais associativas se revelam de grande importância”, notando que “o tecido criativo e cultural que caracteriza o concelho em muito contribui para a diversidade da oferta cultural” que o caracteriza.

Por outro lado, contribui “também para a projeção” deste território, “quer na esfera regional, quer no plano nacional”, adiantou Anabela Graça.

Uma nota de imprensa da Câmara precisou que a verba beneficia 55 entidades, num total de 123 projetos apoiados.

“Pretende-se, com este programa, apoiar o associativismo cultural concelhio, assumido como fundamental para a concretização da estratégia municipal de desenvolvimento do Concelho de Leiria, dado que estas estruturas assumem especial relevância na inclusão das novas comunidades, mas também no processo de estímulo e de criação de projetos e de práticas culturais que importa consolidar”, referiu a nota de imprensa.

De acordo com a Câmara, alguns projetos a concretizar este ano pelas associações privilegiam “o diálogo entre as diferentes áreas artísticas, o envolvimento das comunidades e as criações emergentes”.