As sessões setoriais do PS para atualizar o programa eleitoral às legislativas arrancam hoje com debates sobre habitação e saúde, participando o ex-diretor executivo do SNS Fernando Araújo e a antiga diretora-geral da Saúde Graça Freitas.

A partir de hoje e durante cinco dias, a sede nacional do PS vai servir de palco para um conjunto de sessões setoriais nas quais socialistas, ex-governantes, especialistas e independentes vão debater e dar contributos para o Manifesto Legislativas 2025, com que o partido se apresentará às eleições antecipadas de 18 de maio.

Fonte socialista adiantou à Lusa que um dos convidados será o antigo comissário europeu António Vitorino – nome que tem sido apontado como possível candidato presidencial -, que participará na sessão de sexta-feira sobre “Relações Internacionais, Europa e Defesa”.

O arranque desta iniciativa será com o tema da habitação, de manhã, enquanto o SNS estará em debate da parte da tarde.

Estas sessões setoriais, que terão cerca de 12 participantes, serão fechadas à comunicação social, mas as intervenções iniciais do líder do PS, Pedro Nuno Santos, serão abertas, adiantou à Lusa fonte oficial do partido.

Para debater a saúde e procurar contributos para inscrever no programa eleitoral, o PS conta com a participação do ex-diretor executivo do SNS Fernando Araújo e dos antigos diretores-gerais da Saúde Graça Freitas e Constantino Sakellarides.

O psiquiatra Daniel Sampaio, o ex-ministro da saúde António Correia Campos, o ex-secretário de Estado Ricardo Mestre, o médico Eduardo Barroso e a deputada e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS com a área da saúde Mariana Vieira da Silva são outros dos nomes que compõem este painel.

No painel da habitação, o PS conta com a participação de Ana Drago, ex-deputada do BE e uma das coordenadoras do Observatório sobre Crises e Alternativas do CES e das ex-governantes desta área, Marina Gonçalves e Fernanda Rodrigues.

Filipa Serpa e António Leitão, que já integraram o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, Francisco Paiva Ribeiro, da AICCOPN, a arquiteta Inês Lobo, Carlos Fernandes, da empresa Casais, ou José Teixeira da DST compõem este painel.

Na quinta-feira será debatido trabalho, salários e segurança social e a “economia em transformação” e na sexta-feira o painel que conta com Vitorino.

Com o arranque da próxima semana, tempo para o território, poder local, agricultura e mar, e também ambiente e o clima.

O último dia, terça-feira, terá um painel sobre “Democracia, Transparência e Direitos Fundamentais” da parte de manhã, sendo a tarde para debater justiça e segurança interna.

Na sexta-feira, Pedro Nuno Santos, tinha anunciado que o partido ia apresentar às legislativas antecipadas um programa eleitoral que resulta de uma atualização do que foi sufragado nas últimas eleições e que, para fazer esse trabalho, iria promover cinco dias de sessões setoriais.

O trabalho de coordenação desta atualização estará a cargo do deputado do PS e ex-líder da JS Miguel Costa Matos.

Pedro Nuno Santos tinha anunciado, na noite eleitoral das europeias do ano passado, a realização de uns estados gerais para “construir com o país uma alternativa programática e de poder ao Governo da AD”.

Com o acelerar do calendário devido à crise política, estes estados gerais não se podem realizar antes das legislativas.