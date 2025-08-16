Incêndios: Produção agrícola na Lousã destruída, proprietários pedem ajuda

Os donos de uma empresa agrícola, dedicada à produção de mirtilos, na Serra da Lousã, perderam toda a infraestrutura de apoio, nos incêndios florestais, e lançaram um apelo nas redes sociais.

“O nosso armazém ardeu. Ardeu a estrutura, arderam todas as máquinas, as alfaias, a câmara frigorífica, os dois frigoríficos, as arcas. Arderam os 22 painéis solares que tínhamos acabado de instalar. Ardeu todo o material de colheita, toda a papelada, todos os produtos. Perdeu-se tudo”, descrevem na publicação.

No pedido, os proprietários da Belaberry, Lda. dizem que as forças para recomeçar hão-de vir “quando o fumo se dissipar”, mas vêm-se sem meios financeiros e materiais para reerguerem a produção.

Segundo dizem, “cada apoio, por mais pequeno que seja”, será utilizado para a compra do material de que precisam para “retomar a rega, a electricidade, para a limpeza do terreno, para a compra de baldes e outro material” para ainda tentarem fazer a colheita este ano.

Nos comentários, estão a receber muitos votos de solidariedade, confiança e incentivo.