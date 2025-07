A Câmara de Ponte da Barca acionou hoje, às 00:00, o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (PMEPC) devido ao incêndio que deflagrou no sábado no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG).

“Informa-se a população que se encontra ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Ponte da Barca, devido às ocorrências de incêndios no concelho, desde as 00:00 de 28 de julho de 2025”, de acordo com a lei, lê-se na publicação do município na sua página na rede social Facebook.

De acordo com aquela legislação, “todos os cidadãos e demais entidades privadas estão obrigados, no território continental, a prestar às autoridades de proteção civil a colaboração pessoal que lhes for requerida, respeitando as ordens, orientações e solicitações que lhes sejam dirigidas, correspondendo a recusa do seu cumprimento ao crime de desobediência”.

O fogo que deflagrou no sábado no lugar de Parada, freguesia do Lindoso, e segue em direção a Ermida e Lourido, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, estava, às 09:40, a ser combatido por dois meios aéreos, 235 operacionais e 77 operacionais, disse hoje a proteção civil.

Em declarações à agência Lusa, o Comandante Marco Domingues, do Comando Sub-Regional do Alto Minho, disse que mais cinco meios aéreos “encontram-se em trânsito para o local” das chamas, no concelho de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo.

Marco Domingues adiantou que o fogo “tem duas frentes ativas, ainda não chegou a Lourido, que existe esse risco, mas que há meios no terreno a tentar evitar que isso aconteça”.

“Há duas povoações, Ermida e Froufe, que estão na linha de fogo e que são preocupantes, mas já estão posicionados meios de proteção”, referiu.

Segundo Marco Domingues, “as duas frentes ativas lavram em zonas inacessíveis”, sendo que o combate é dificultado “pelo vento forte, orografia e inacessibilidades”.

“Temos recorrido a estratégia de combate apeado, com combinação de meios aéreos”, destacou, adiantando não haver previsão para ter o incêndio dominado face às condições meteorológicas que “tendem a ser complexas”.