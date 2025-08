O incêndio que lavra no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) desde 26 de julho entrou hoje em fase de conclusão, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

No terreno, no concelho de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo, continuam 297 homens apoiados por 113 viaturas, indicava a página da Internet da Proteção Civil pelas 20:00.

Na mesma página, o incêndio foi classificado como “em conclusão”.

O fogo começou na noite de 26 de julho no PNPG, foi dado como dominado no domingo e que hoje de manhã estava “em resolução”.

O Instituto para a Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) revelou hoje à Lusa que as chamas consumiram 5.786 hectares do PNPG, de acordo com dados provisórios.

O ICNF indicou que o incêndio atingiu uma área total de 7.550 hectares, sendo de 5,786 hectares a área ardida no PNPG.

O PNPG ocupa uma área de 69.596 hectares e abrange os distritos de Braga (concelho de Terras de Bouro), de Viana do Castelo (concelhos de Melgaço, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca) e de Vila Real (concelho de Montalegre).

O presidente da Câmara de Ponte da Barca disse hoje que o fogo causou “prejuízos avultados” em várias áreas de negócio e deixou animais sem pasto.

“A nossa zona de parque foi quase toda consumida. Só uma pequena parte não foi. A Serra Amarela e as zonas à volta ficaram todas queimadas. Somando os hectares que arderam no nosso concelho aos de Terras de Bouro, foram consumidos mais de 7.500 hectares no PNPG”, adiantou Augusto Marinho, presidente da autarquia de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo.

O Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) foi criado em 1971 e é gerido pelo ICNF