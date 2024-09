O presidente do Chega anunciou hoje o adiamento da manifestação convocada pelo partido contra a “imigração descontrolada” e “pela segurança”, inicialmente prevista para este sábado, para o dia 29 de setembro, em Lisboa.

André Ventura, em declarações aos jornalistas no parlamento, justificou a decisão por uma questão de solidariedade para com as vítimas dos incêndios dos últimos dias e admitindo que uma parte das pessoas que podem querer participar na iniciativa estarão ainda envolvidas em operações de rescaldo ou cerimónias relacionadas com os fogos.

“O país não compreenderia muito bem que, no sábado, um número significativo de pessoas se juntasse para discutir outro tema, embora também importante”, disse.