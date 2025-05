IA pode ser usada para detetar desinformação e os atores

A representante da Comissão Europeia em Portugal considera que a inteligência artificial (IA) “pode e deve” ser usada para detetar desinformação e apelou aos consumidores para participarem na consulta pública sobre esta tecnlogia.

Em entrevista à Lusa, Sofia Moreira de Sousa afirmou que “há uma série de áreas em que a inteligência artificial traz um valor acrescentado”, como é o caso “de detetar desinformação e quais são os atores que realmente espalham factos erróneos com o intuito precisamente de causar a confusão e de conduzir as pessoas a tomarem decisões com base em mentiras”.

Contudo, a IA é “um instrumento” que tal como outros, como por exemplo um automóvel, também pode ser “usado para prejudicar”.

Portanto, “tudo depende de que uso é que nós vamos dar a estes instrumentos”, razão pela qual a “legislação é importante, o trabalho que está a ser desenvolvido, as propostas da Comissão Europeia, o trabalho do Parlamento e do Conselho”, adianta a responsável.

“E aqui gostaria de apelar a todos os consumidores, a todas as pessoas, para participarem nos processos de consulta pública, temos agora a decorrer precisamente uma parte da legislação importante sobre a inteligência artificial”, insta a representante da Comissão Europeia em Portugal.

Está “à distância de um clique, podem inserir os seus contributos e as suas opiniões em português, porque está acessível a todas as línguas oficiais da União Europeia e é importante ouvir a voz e a perspetiva das pessoas”, insiste a responsável.

Sofia Moreira de Sousa salienta ainda que a implementação da legislação é importante, tal como haver “medidas de coação para quem não implemente ou implemente de forma dilatória esta regulamentação”.

Em síntese, “é preciso continuar a trabalhar na literacia, na consciencialização dos pequeninos aos menos jovens, a todos, e aqui, uma vez mais, o papel essencial do jornalismo, que não pode nem deve ser menosprezado”.

O combate à desinformação “é claramente uma maratona, mas acredito na capacidade de todas as instituições e da arquitetura institucional que temos e da vontade das pessoas para continuar esta maratona, não desistir até chegar à meta”, conclui.

Sofia Moreira de Sousa foi uma das participantes na conferência “Os cidadãos podem derrotar a desinformação”, organizada pelo Conselho Económico e Social (CES) e o Comité Económico e Social Europeu (CESE), que decorreu em Lisboa na quinta-feira.