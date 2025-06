O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, foi hoje reeleito líder do grupo parlamentar social-democrata com 96,6% dos votos, segundo fonte oficial da bancada.

Na eleição, votaram todos os 89 deputados do PSD, tendo-se registado 86 votos a favor, dois brancos e um nulo.

Na última legislatura, Hugo Soares tinha sido eleito líder do grupo parlamentar social-democrata com 98,7% dos votos (apenas um voto em branco), a 09 de abril do ano passado.