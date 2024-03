Realizou-se, no passado sábado, a iniciativa mundialmente conhecida como ‘Hora do Planeta’.

A ação chegou a 180 países e territórios, sendo que os resultados foram, segundo a organização do evento, a World Wide Fund for Nature (WWF), “excelentes”, tendo sido alcançada a ‘maior hora de sempre pelo planeta’: quase 1 milhão e 500 mil horas doadas ao ambiente em todo o mundo, mais de 41 mil em Portugal, de acordo com o registo online do Banco de Horas da ONG.

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, foi uma das vozes que se fizeram ouvir neste momento, frisando que “a necessidade de mudança é urgente”.

“O clima está a entrar em colapso e o ano passado foi o mais quente de sempre. A Hora do Planeta é uma demonstração global de solidariedade para seguir um caminho diferente e revela o poder que cada um tem na luta pelo nosso futuro”, afirmou.

Em todo o mundo, incluindo Portugal, foram organizadas milhares de iniciativas de consciencialização e conservação da natureza, sendo que dos 92 municípios aderentes no País resultaram ações como: observação de estrelas, caminhadas, passeios de bicicleta, mercados eco e bio, concerto de percussão com funcionários da limpeza urbana, construção de lanternas sustentáveis, workshops com algas e plantas, entre outras.

Em Lisboa, a festa oficial, organizada pela ANP|WWF, decorreu no Mercado de Alvalade com um arraial que integrou diversas atividades sustentáveis.

O evento contou ainda com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, o qual inaugurou, nas imediações do mercado, um mural — dedicado à alimentação sustentável e ao futuro do Planeta — criado pelos artistas urbanos Edis One (embaixador WWF) e Pariz One e pintado, em parte, em colaboração com a comunidade.

O autarca protagonizou ainda o momento do apagão, desligando um simbólico interruptor gigante, em conjunto com o presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, José Amaral Lopes, fundadora e presidente executiva da ANP|WWF, Ângela Morgado, os autores do mural e todas as crianças do recinto, que, como indicou Moedas, “são o futuro do país”.

“Esta iniciativa foi ao encontro das nossas expectativas, pois em apenas cinco horas tivemos quase 1.000 visitantes (os quais doaram 5.338 horas) e todas as atividades com bastante participação. A nível nacional e mundial os números também comprovam que, mais uma vez, foi um sucesso. Isto revela que as pessoas estão mais conscientes da gravidade dos problemas ambientais e de que a mudança global também passa por uma ação individual”, garante Ângela Morgado.