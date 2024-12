Um homem de 59 anos foi detido na terça-feira por cultivar canábis em casa e ter na sua posse uma arma proibida, no concelho de Tavira, distrito de Faro, revelou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).

“O Comando Territorial de Faro, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Tavira, no dia 03 de dezembro, deteve um homem de 59 anos por cultivo de canábis e posse de arma proibida, no concelho de Tavira”, refere a GNR em comunicado.

A GNR, no âmbito de uma investigação por cultivo de canábis, que decorria há cerca de dois meses, deu cumprimento a uma busca domiciliária que culminou no desmantelamento de uma estufa destinada ao cultivo de canábis e na apreensão de armas proibidas.

De acordo com a nota, no decorrer das diligências, foi ainda possível identificar diversos dispositivos relacionados com as diferentes fases de cultivo, secagem, acondicionamento e embalamento do produto estupefaciente.

Na operação da GNR também foi apreendido material diverso, como 224 pés de canábis, 3.358 doses de canábis, cinco frascos de óleo canabidiol (CBD), uma besta tática, dois arcos recurvos, 27 dardos, 21 flechas.

Foram ainda apreendidas luzes LED, painéis solares, extratores, fertilizantes, entre outros materiais utilizados para o cultivo de estupefacientes.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal de Tavira, informa ainda a GNR.

A operação contou o reforço dos militares do Destacamento de Intervenção (DI) de Faro, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Tavira e do Posto Territorial de Tavira.