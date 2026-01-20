MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Nacional

Governo vai rever currículos e organização dos 1.º e 2.º ciclos até 2027 anuncia ministro

    Governo vai rever currículos e organização dos 1.º e 2.º ciclos até 2027 anuncia ministro
    O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, à chegada para a sua audição na Comissão de Educação e Ciência, na Assembleia da República. MARCOS BORGA / LUSA
Lusa

Nacional
Data de publicação
20 Janeiro 2026
17:39

O ministro da Educação anunciou hoje reorganização dos 1.º e 2.º ciclos de ensino até 2027, bem como a revisão da matriz curricular, em paralelo com as aprendizagens essenciais, que terão em conta a digitalização e inteligência artificial.

“Ainda no primeiro trimestre irá para consulta pública a revisão das aprendizagens, mas é uma primeira consulta pública de um processo que o Governo decidiu alargar e aprofundar, tendo em conta o momento que vivemos”, disse Fernando Alexandre durante uma audição na comissão parlamentar de Educação e Ciência.

O processo de revisão das Aprendizagens Essenciais estava em curso desde o ano passado e, em julho, o Governo concluiu a revisão dos documentos orientadores para os 1.º, 3.º, 5.º, 7.º e 10.º anos de escolaridade.

Numa segunda fase, durante o primeiro trimestre de 2026, seriam submetidas a consulta pública as Aprendizagens Essenciais dos restantes, mas o executivo vai afinal levar a debate os conteúdos lecionados em todos os anos de escolaridade, após decidir alargar o processo à matriz curricular.

“Vivemos um momento de grande alteração tecnológica, as discussões sobre o papel do digital e da inteligência artificial estão cada vez mais presentes - e bem - nas nossas escolas, na nossa comunidade e, por isso, o que vamos fazer é uma revisão das aprendizagens essenciais, alargando a revisão também à matriz curricular”, afirmou.

Assim, tanto as Aprendizagens Curriculares como a matriz curricular de cada nível de ensino - que define a carga horária de cada disciplina - terão em conta temas relacionados com a digitalização e a inteligência artificial.

O objetivo, explicou Fernando Alexandre, é que “os currículos reflitam também as implicações destes desenvolvimentos tecnológicos, que têm um efeito tão avassalador hoje nas nossas escolas”.

Esse trabalho será realizado em paralelo com a reorganização dos 1.º e 2.º ciclos, prevista no programa do Governo.

“O nosso objetivo é que estas alterações entrem em vigor em 2027/2028, mas com uma alteração mais profunda, não apenas das aprendizagens essenciais, mas também da matriz curricular e dos próprios conteúdos e tendo em conta também essa alteração da organização dos primeiros ciclos de aprendizagem do ensino básico”, acrescentou Fernando Alexandre.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual foi o resultado mais surpreendente da primeira volta das eleições presidenciais na Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas