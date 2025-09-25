Governo vai apoiar trabalhadores da construção com alojamento temporário

O Governo vai apoiar os trabalhadores do setor da construção com alojamento temporário, anunciou hoje o ministro das Infraestruturas e Habitação.
Em declarações aos jornalistas, quando ainda decorria o segundo Conselho de Ministros dedicado ao tema da crise na habitação em duas semanas, Miguel Pinto Luz fez referência à necessidade de “garantir condições de vida digna” aos trabalhadores do setor da construção.
O apoio, justificado pela participação no “esforço nacional” de construir mais habitação, passa por lhes garantir alojamento temporário “em sede de estaleiro”, adiantou o ministro, nada mais acrescentando.
Nem o primeiro-ministro, Luís Montenegro, nem Miguel Pinto Luz responderam a perguntas dos jornalistas no final das suas declarações.
O ministro das Infraestruturas e Habitação realizou posteriormente um encontro com jornalistas, no qual a secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa, explicou um pouco melhor este apoio aos trabalhadores da construção, recordando que já existe um diploma que prevê a acomodação temporária em estaleiros.
Ao abrigo desse diploma, detalhou, os trabalhadores poderão ser instalados nas imediações das construções, em contentores ou casas existentes adaptadas, durante o tempo de obra, sem recurso a procedimento urbanístico.
“É um processo ágil”, classificou, adiantando que a medida poderá ser extensível aos setores da agricultura e do turismo.
O Governo anunciou hoje uma série de medidas para a habitação, entre as quais a descida da taxa de IVA para 6% para a construção de casas para venda até 648.000 mil euros ou, se forem para arrendamento, com rendas até 2.300 euros.
Luís Montenegro admitiu que o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) reduzido para a construção de casas para arrendar até 2.300 euros pode ser um valor que “soa um pouco elevado”, mas defendeu que se trata de “um teto máximo” e que pretende abranger a construção de casas para famílias nas zonas de maior pressão, como Área Metropolitana de Lisboa e do Porto.
O primeiro-ministro anunciou também o agravamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) para a compra de habitações por parte de cidadãos não residentes em Portugal, excluindo os emigrantes.
Hoje perde-se em todo o lado.
As nêsperas, os araçaís, as laranjas, as peras, os peros, os figos, as uvas, etc. Eram tudo frutas que noutros tempos quase...
Em 2021, num contexto particularmente exigente, integrei a equipa da coligação PSD/CDS que assumiu os destinos da maior Junta de Freguesia da Madeira,...
o próximo dia 6 de outubro celebra-se o Dia Internacional da Geodiversidade. Esta data, ainda recente no calendário mundial, procura chamar a atenção para...
No mês em que se sinaliza o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, relembremos que este é um grave problema de saúde pública, com consequências emocionais,...
PALAVRAS APENAS
Tento lavrar o silêncio nas paisagens que os meus olhos recolhem, todos os dias. São paisagens tristes, cheias de vazios que perderam o sentido. São lugares...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
A Raquel e o Luís casaram-se em 6 de setembro, em Viseu, e finalmente visitei a cidade. No avião que me levou ao casamento, ouvi a voz de uma comandante,...
A escola recomeçou, o período mais longo de férias já acabou, as festas estão a terminar e o verão está a chegar ao fim. Por um lado, para muitas pessoas,...
Desde 2013 que a pequena frase “pelas pessoas” tem-me acompanhado, sempre com muito sentido. Os pensamentos e as ações de um autarca, esteja ele no poder...
A comunidade lusa nos Estados Unidos da América (EUA), cuja presença no território se adensou entre o primeiro quartel do séc. XIX e o último quartel do...
O sôr Rui era, na verdade, o mestre Rui, que eu conheci depois do nosso regresso da América. Chegados à nossa casinha, eu matei saudades de tanta coisa...
O FC Porto, vencedor da prova em 2010/11, ganhou hoje aos austríacos do Salzburgo por 1-0, em encontro da primeira jornada da Liga Europa em futebol. Na...
A Capitania do Porto de Ponta Delgada determinou hoje o fecho, “a toda a navegação”, de oito portos na ilha de São Miguel devido à passagem do ciclone...
A ministra do Trabalho afirmou hoje que “em muitos casos” as greves perturbam “seriamente outros setores”, indicando que desde 2023 saúde e transportes...
Pedro Diniz quer que a população de Santa Cruz use mais os transportes públicos e para isso propõe a criação de bolsas de estacionamento, onde as pessoas...
A candidatura Funchal Sempre Melhor, da coligação PSD/CDS, liderada por Jorge Carvalho, esteve esta quinta-feira na freguesia de São Roque, numa sessão...
No primeiro semestre de 2025, já foram realizados 43.350 atendimentos em fisioterapia no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), através...
Pedro Diniz propõe-se a liderar uma “Câmara próxima, que saiba ouvir e tenha coragem de agir”.
“Ano, após ano, é sempre o mesmo discurso, as mesmas desculpas....
Élia Ascensão, que está à frente dos destinos da Câmara de Santa Cruz e que é candidata pelo Juntos Pelo Povo (JPP) nas eleições de autárquicas de 12 de...
Nas questões da sustentabilidade, a oratória de Saturnino Sousa abriu um parêntesis para exaltar que “nunca estive na Câmara, nunca fui gestão camarária,...
A candidatura do PSD à Câmara Municipal da Calheta, liderada por Doroteia Leça, anunciou que a mobilidade interna do concelho será uma das prioridades...