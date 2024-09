O Governo da República quer aumentar o salário mínimo nacional para 860 euros no próximo ano, de acordo com o ECO.

Segundo aquele jornal, o “aumento do salário mínimo em cerca de 4,9% — acima da previsão do Governo para o crescimento nominal da economia, em torno dos 4,5% — será discutido com as confederações patronais e com as centrais sindicais na reunião de Concertação Social marcada para esta quarta-feira, dia 11 de setembro.”