O presidente do Chega admitiu hoje retirar a sua candidatura a Presidente da República, alegando que o contexto político mudou e a sua “responsabilidade primeira e maior como líder do partido” é apresentar-se a eleições legislativas.

“O cenário mudou, o contexto é outro e a minha responsabilidade primeira e maior como líder do partido, e isso não vai mudar nas próximas semanas, é ser o cabeça de lista do Chega às eleições legislativas”, afirmou André Ventura.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o líder do Chega indicou que se vai “reunir com os órgãos do partido na próxima semana” para “tomar uma decisão sobre isso”, o que poderá acontecer ainda antes da reunião do Conselho Nacional - órgão máximo entre congressos - agendada para domingo, dia 16 de março.

“Tenho a perfeita noção de que o calendário político se alterou. O primeiro objetivo, o grande objetivo do Chega, o objetivo mais importante de um partido é transformar o país, alterar o país, e isso consegue-se maioritariamente por via da composição do parlamento”, defendeu.