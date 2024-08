O Governo aprovou uma despesa de 19 milhões de euros para aquisição de 320 veículos de emergência médica, anunciou hoje o ministro da Presidência no final da reunião Conselho de Ministros.

Segundo o ministro António Leitão Amaro, 120 desses veículos serão para os bombeiros e os restantes para o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

“Muito importante esta valorização tornada realidade dos meios de trabalho de emergência médica em Portugal. É verdade que houve promessas, deliberações até que ficaram no papel no passado, mas nunca foram concretizados. Agora, com esta resolução do Conselho de Ministros que faz uma reprogramação de despesa, que representa cerca de 19 milhões de euros, viabilizamos a aquisição destes 320 veículos de emergência médica”, disse o ministro da Presidência.