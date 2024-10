A Polícia Judiciária anunciou esta manhã que o evadido do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus Fábio Loureiro foi detido, ontem, pelas 22h00, em Tânger, pelas autoridades marroquinas, com a colaboração das autoridades espanholas, em estreita articulação com a PJ que, desde o dia da fuga, a 7 de setembro, desenvolveu “um trabalho ininterrupto de investigação e de recolha de informação”.

Segundo comunicado da PJ, a operação policial internacional foi desencadeada em menos de 24 horas, contou com o forte apoio da Cuerpo Nacional de Policia (CNP) espanhol e da Direção Geral de Vigilância Territorial Nacional (DGST) marroquina, com base em informação credível da PJ, de que Fábio Loureiro estaria em Marrocos, sobre quem recaía um mandado de detenção internacional emitido pela autoridade judiciária competente, constando de notícia vermelha na Interpol.