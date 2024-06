O cabeça de lista do Livre às eleições europeias, Francisco Paupério, elogiou hoje o voto em mobilidade, que lhe permitiu votar em Lisboa, e disse esperar que essa possibilidade se reflita nos níveis de participação eleitoral.

Francisco Paupério, que habitualmente vota em Leça da Palmeira, votou hoje em mobilidade na Junta de Freguesia de Alcântara, cerca das 09:45, um processo rápido que demorou menos de dois minutos.

“Correu tudo muito bem. Significa que este tipo de voto pode resultar e vamos ver o que acontece hoje em termos de abstenção, mas tenho a crer que vamos melhorar face aos níveis de 2019”, disse à saída, em declarações aos jornalistas.

O “número um” do Livre acrescentou ainda que considera que a campanha foi esclarecedora e apelou a que toda a gente fosse votar, “porque é assim que se faz a democracia”.

“As mensagens foram todas passadas durante a campanha, agora cabe às pessoas virem votar e fazerem sentir a sua voz. É isso que o dia de hoje reflete, não só a nível nacional, mas também a nível europeu”, sublinhou.

Francisco Paupério, que foi votar acompanhado da namorada e das duas cadelas, vai aproveitar o resto do dia em família antes da noite eleitoral, em que o Livre se vai juntar no Teatro da Luz, em Lisboa.

As mesas de voto para as eleições europeias abriram hoje às 08:00 em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19:00.

Nos Açores, as mesas de voto abrem e encerram uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são hoje chamados às urnas para escolher 21 dos 720 eurodeputados do Parlamento Europeu.

Pela primeira vez, é possível votar sem ser na mesa de voto habitual, bastando apresentar um documento de identificação oficial com fotografia atualizada junto de qualquer assembleia de voto.

A estas eleições, para as quais se inscreveram para votar antecipadamente no passado domingo mais de 252.000 eleitores, concorrem em Portugal 17 partidos e coligações.

Em 2019, nas anteriores eleições europeias, Portugal registou a pior taxa de abstenção (68,6%) desde que pertence à União Europeia, em contraciclo com a participação na Europa - cerca de 50%.