Europeias: IL satisfeita com eleição de eurodeputados e “queda significativa” do Chega

O vice-presidente da Iniciativa Liberal (IL) congratulou-se hoje com a eleição de eurodeputados, que faz com que os liberais estejam representados em todos os parlamentos, e destacou a “queda muito significativa” do Chega.

“Vitória liberal”, disse Bernardo Blanco numa reação às primeiras projeções dos canais de televisão que colocam IL e Chega empatados.

Nas antigas oficinas do Metropolitano de Lisboa, no Lumiar, em Lisboa, quartel-general dos liberais para a noite eleitoral, o deputado na Assembleia da República considerou que “hoje é um dia de esperança porque a partir de hoje a IL tem representação em todos os parlamentos”.

O dirigente liberal ressalvou que, apesar de ainda não serem os resultados finais, a IL tem um grande crescimento que o coloca a lutar pelo terceiro lugar.

Além disso, Bernardo Blanco considerou que estas primeiras projeções mostram uma “derrota dos extremismos”.

“O PCP e o BE, partidos antieuropeístas têm hoje resultados muito aquém das expectativas e o Chega que colocou como objetivo vencer as eleições falhou completamente e tem uma queda muito significativa”, sublinhou.

Na sua opinião, isto demonstra que cada vez mais pessoas percebem que “o Chega é apenas o PS que ainda não alcançou o poder”.

As últimas europeias, em 2019, foram o primeiro ato eleitoral a que a IL se apresentou (depois da fundação em 2017), tendo conseguido menos de 30.000 votos (0,88% do total).