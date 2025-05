O número de trabalhadores da administração pública subiu 1,3% até 31 de março, em termos homólogos, para 758.889 postos de trabalho, um novo máximo da série estatística iniciada em 2011, segundo dados hoje divulgados pela DGAEP.

“A 31 de março de 2025, o emprego no setor das administrações públicas situou-se em 758.889 postos de trabalho, assinalando um aumento de 1,3% em termos homólogos e de 0,7% face ao trimestre anterior”, refere a Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP), elaborada pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

Este aumento face ao primeiro trimestre de 2024 ocorreu principalmente na administração central e local, com destaque para as áreas governativas da Educação, Ciência e Inovação e da Saúde, explica a DGAEP.

Já a evolução trimestral foi justificada, essencialmente, pelas “carreiras de médico (+ 1.389 postos de trabalho, em parte explicado pela contratação a termo de médicos que iniciaram o internato), de técnico superior (+ 1.108) e de educadores de infância e docentes do ensino básico e secundário (+ 820)”.

Por outro lado, diminuiu o emprego nas Forças Armadas, que registaram menos 392 postos de trabalho, face a 31 de dezembro de 2024.

Nesta síntese, é também possível verificar que 7,1% da população total trabalhava no setor das administrações públicas, 13,7% da população ativa e 14,6% da população empregada.

“Os postos de trabalho nas administrações públicas ocupados por mulheres representavam 17,3% da população ativa feminina e 18,6% da população empregada feminina do país”, acrescenta ainda a DGAEP.

Em termos de entradas e saídas de trabalhadores, o saldo líquido no primeiro trimestre deste ano foi positivo.

Na análise durante os últimos 12 anos, a DGAEP concluiu que 2024 foi o ano em que se registou o maior número de saídas por motivo de reforma/aposentação.